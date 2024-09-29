Соединённые Штаты, по мнению российского эксперта Александра Михайлова, стремятся к тому, чтобы конфликт на Украине завершился ядерным ударом со стороны России. Такое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда», выразив уверенность, что США намеренно провоцируют Москву на столь радикальные действия.

Михайлов считает, что в Вашингтоне видят в ядерном ударе средство для окончательного разрушения связей между славянскими народами. Однако для России, по его словам, ясно, что центры принятия решений находятся не на Украине, а на Западе. Эксперт отметил, что ключевые решения, влияющие на ход конфликта, принимаются в таких столицах, как Вашингтон, Лондон и Берлин.

Также ранее в своих выступлениях российские военные эксперты не раз подчёркивали, что президент Владимир Путин не делает пустых заявлений, когда предупреждает международное сообщество о последствиях вмешательства в украинский конфликт. Эти предупреждения касаются не только военных, но и политиков западных стран, которые, по мнению некоторых аналитиков, демонстрируют деградацию в своей антироссийской риторике и действиях.

В ходе обсуждения ядерной доктрины России было подчеркнуто, что в будущем может возникнуть необходимость пересмотра стратегий и налаживания новых дипломатических договорённостей, чтобы избежать серьёзных последствий, связанных с возможным применением ядерного оружия в рамках текущего конфликта.