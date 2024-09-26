Военный аналитик Алексей Леонков выразил мнение, что передача Украине планирующих управляемых авиабомб JSOW от США не окажет существенного влияния на развитие военных действий. В разговоре с РИА Новости он предположил, что российские силы найдут эффективные меры противодействия этому вооружению.

Леонков заметил, что сторонники использования F-16 с этими бомбами надеются на возможность нанесения ударов за пределами действия российской противовоздушной обороны. Однако, по его словам, оснащение России включает системы, способные перехватывать цели на расстоянии более 400 километров, что делает использование F-16 в такой роли менее эффективным.

Ранее президент США Джо Байден дал распоряжение Пентагону о предоставлении Киеву планируемых управляемых авиабомб дальнего действия, известных как JSOW. Эти бомбы потенциально могут увеличить радиус действия украинских воздушных атак. Кроме того, Байден утвердил выделение оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках ранее одобренного Конгрессом финансирования для Украины.