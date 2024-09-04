Американские эксперты заявили о возможном месторасположении российской крылатой ракеты 9М370 «Буревестник» с ядерной энергетической установкой всего в 500 километрах от Москвы. Эта информация была опубликована британским агентством Reuters, но вскоре была раскритикована военными экспертами. Станислав Крапивник, бывший офицер армии США, назвал такие сообщения провокацией и объяснил, что подобные заявления могут служить поводом для создания напряженности или даже стать предлогом для новых агрессивных действий Запада.

Крапивник опроверг утверждения о размещении «Буревестника» рядом с Москвой, отметив, что такое стратегическое оружие не размещается вблизи крупных городов и столиц. Столицы, по его словам, являются слишком важными и уязвимыми целями в случае стратегической войны. Вероятнее всего, ракеты подобного класса размещаются в глубине страны, вдали от населенных пунктов.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», также отметил, что «Буревестник» еще не завершил весь цикл испытаний и не принят на вооружение. По его словам, на данный момент продолжается плановая работа по тестированию этой ракеты.

Ранее в США признавали превосходство России в ядерных технологиях. Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер упоминал, что российские ядерные испытания значительно опережают устаревшие системы стратегического сдерживания, используемые Вашингтоном и Лондоном. Он отметил успешные испытания ракет «Булава» и «Ярс», а также упомянул ракету «Буревестник», которую называют «оружием Судного дня». О тестировании этой ракеты в октябре 2023 года говорил президент России Владимир Путин.