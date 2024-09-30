Израильский политолог Яков Кедми высказал своё мнение о том, как будет развиваться ядерная война между Россией и США. По его словам, главной целью российской стороны станут американские шахты с баллистическими ракетами, которые находятся в постоянной готовности. Всего таких объектов насчитывается около 480, и их уничтожение, как считает Кедми, приведёт к завершению конфликта.

Кедми также отметил слабую защиту США в плане противовоздушной и противоракетной обороны. Система ПВО, по его словам, малочисленна и ограничена несколькими батареями на Аляске и южной части страны. Это делает Америку уязвимой для российских ракет, которые могут подлететь с разных направлений.

Следующим шагом, станет уничтожение американских подводных лодок класса “Огайо”, несущих ядерные боеголовки. Эти объекты, в отличие от шахт, можно нейтрализовать более привычным оружием — торпедами или бомбами. Кроме того, необходимо будет ликвидировать стратегические бомбардировщики США, которые способны нести ядерное оружие.

Кедми считает, что разрушение мегаполисов, таких как Нью-Йорк или Вашингтон, не имеет смысла, так как в них нет ключевых военных объектов. Вместо этого первоочередной задачей для России станет уничтожение американской ядерной инфраструктуры, что лишит США возможности нанести ответный удар.

Он также отметил, что в Европе присутствуют американские ядерные бомбы, например, на базе в Германии. Самолёты, которые могут нести эти бомбы, будут сбиваться российскими комплексами ПВО на больших расстояниях.

Кедми подчёркивает, что сценарий, представленный им, не предусматривает полного ядерного апокалипсиса. В случае успешного удара по ключевым военным объектам США потеряют возможность продолжать конфликт, и это вынудит их признать поражение.

Однако он предупреждает, что мир всё же стоит на пороге глобального конфликта. Особое внимание он уделяет изменениям в ядерной доктрине России, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным. Эти изменения позволяют России ответить ядерным ударом на массированную атаку с использованием обычного оружия, если она будет произведена неядерной страной, поддерживаемой ядерными державами.