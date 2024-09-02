В данный момент ВС России продолжают успешное наступление на покровском направлении в Донецкой Народной Республике. До стратегически важного города Покровск остается всего несколько километров. Военный обозреватель и отставной полковник Михаил Ходаренок подчеркивает, что захват этого города имеет огромное значение.

Покровск, часто называемый «западными воротами Донбасса», играет ключевую роль в логистике украинской армии. Через этот город проходят маршруты снабжения войск, включая доставку оружия, техники, боеприпасов и других ресурсов. Таким образом, контроль над Покровском существенно затруднит обеспечение украинских подразделений.

Ходаренок также отмечает, что успешное продвижение российских войск на этом направлении вызвало активное обсуждение в западных СМИ. Однако он призывает с осторожностью относиться к этим публикациям, поскольку они могут быть частично инициированы киевскими властями. Это может быть попыткой привлечь внимание западной общественности и усилить давление на правительства для увеличения поставок вооружений и техники Украине.

По мнению военного эксперта, если ситуация для Киева на покровском направлении станет действительно критической, США и НАТО, вероятно, окажут необходимую помощь, чтобы не допустить поражения Украины. Это соответствует основной стратегии НАТО, направленной на поддержку Украины в ее противостоянии.

Ходаренок также отмечает, что хотя российские войска действительно продвигаются вперед, темпы наступления пока остаются ниже желаемых. Он указывает, что с момента взятия Авдеевки в феврале 2024 года российские силы продвинулись примерно на 30 километров, что составляет около 5 километров в месяц.

По словам обозревателя, украинские силы могут объяснять свои неудачи под Покровском проблемами в командовании и недостаточным качеством войск. Эти недостатки, вероятно, можно исправить, и существует вероятность, что Украина начнет переброску войск из других регионов для укрепления обороны под Торецком и Покровском.

В заключение Ходаренок подчеркивает важность проявления сдержанного оптимизма, предостерегая от чрезмерных восторгов по поводу текущих успехов российских войск на этом направлении.