Вооруженные силы России активно используют трофейную технику и вооружение, захваченное у ВСУ, превращая его в оружие против самих украинских войск. О таком подходе рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием «Лента.ру».

По словам Дандыкина, чаще всего российские войска находят применение транспортным средствам, таким как бронированные машины и бронетранспортеры, которые ремонтируются и возвращаются в строй. Кроме того, захваченные одноразовые гранатометы, изготовленные за рубежом, перерабатываются: взрывчатка из них извлекается и используется для дронов. Таким образом, Украина сталкивается с тем, что ее собственные ресурсы применяются против нее.

Военный эксперт также отметил, что российские войска могут задействовать трофейные снайперские винтовки и модернизированные беспилотники, захваченные у украинских военных. Однако большая часть захваченного вооружения — это советские образцы, которые уже есть в арсенале России. Таким образом, это скорее дополнение к существующему вооружению, чем основа.

Дандыкин подчеркнул, что использование трофейной техники и оружия — это важный элемент стратегии, который позволяет не только экономить ресурсы, но и эффективно противостоять противнику с его же оборудованием.