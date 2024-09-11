Украина может готовить новую провокацию, и теперь в центре внимания — Крым. Военный эксперт Василий Дандыкин предупреждает, что российская система ПВО в Крыму должна быть готова к возможным агрессивным действиям со стороны Киева. По его мнению, после недавних атак беспилотников по российским регионам, Владимир Зеленский может пойти дальше.

Ситуацию осложняет поддержка НАТО. Швеция и Нидерланды уже передали Украине десантные катера, увеличив количество техники, доступной для проведения операций. Изначально речь шла о 13 катерах проекта СВ90, но затем это число выросло до 19. Кроме того, британские власти предоставили Киеву дополнительные катера и лодки, что усилило украинские возможности. Теперь в распоряжении украинских сил около 22 единиц десантной техники, не считая беспилотные катера-камикадзе.

Дандыкин считает, что Киев может попытаться атаковать Крымский мост. Он прогнозирует, что по мосту могут выпустить до 12 ракет. Однако, по его мнению, российская противовоздушная оборона справится с этим. Эксперт полагает, что Украина сможет организовать такую атаку только в случае накопления дополнительных ресурсов или получения дальнобойных ракет.

Особое внимание привлекает возможность того, что Украина выберет символическую дату для нападения. Дандыкин напоминает, что первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. В этом контексте он предполагает, что новая атака может быть приурочена к 7 октября — дню рождения президента России.

Несмотря на эти угрозы, российская сторона уверена в своей защите. Противовоздушная оборона в Крыму и Севастополе усилена, и любые попытки со стороны Украины могут оказаться тщетными. Дандыкин отмечает, что ракеты «Скальп» и «Шторм шэдоу», несмотря на их восхваление, успешно перехватываются российскими системами ПВО.

Тем временем на востоке продолжаются боевые действия. В Донбассе российские силы продолжают наступление, и одна из важных побед — освобождение Красногоровки. Этот успех укрепляет позиции России в регионе.

Но не только на фронте стоит важная задача. Дандыкин подчеркивает, что в Курской области остается множество нерешенных проблем, включая судьбу 150 тысяч беженцев, оставшихся без жилья. Он считает, что этот вопрос должен быть решен до конца осени. При этом зима, по его мнению, может стать временем для продолжения активных наступательных действий.

Так складывается ситуация: впереди возможны новые атаки, но российская армия готовится к защите и продолжает свои операции на других направлениях.