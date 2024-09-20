Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что командующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский может быть ликвидирован в ходе российской военной операции. Эксперт подчеркнул, что подобная участь уже постигла нескольких украинских генералов. По его словам, исход любого боевого столкновения непредсказуем, и никто не застрахован от возможных последствий.

«В боевых действиях все возможно, никто не защищен. Все зависит от того, как сложатся наши дела на курском и других направлениях. Надеюсь, это время не за горами», – цитирует эксперта портал News.ru.

Дандыкин также выразил надежду, что существенные изменения на фронте, включая курское направление, произойдут в ближайшее время. Он отметил, что возможность военного переворота на Украине маловероятна, но все же такой сценарий не исключен в будущем. Эксперт напомнил о многочисленных слухах, касающихся гибели высокопоставленных украинских военных, однако до сих пор власть остается под контролем службы безопасности Украины.

Ранее бывший советник украинского президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, сообщил о том, что Сырский пропал с публичной арены, и подчеркнул, что российские войска продвинулись на линии фронта.