Планировать новогодний отдых стоит начинать уже сейчас, чтобы избежать растущих цен и дефицита мест в популярных туристических направлениях. Генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН заявил, что рассчитывать на горящие туры к праздникам не приходится — их просто не будет. Туристы из других стран уже активно бронируют отели и авиабилеты, и россиянам стоит последовать их примеру.

Среди самых популярных направлений для новогоднего отдыха в этом году у россиян остаются Таиланд, Турция, Мальдивы и Китай. Также Арутюнов выделил Дубай, который за последний год стал особенно востребованным у путешественников. За 2023 год там отдохнуло более миллиона россиян, и ожидается, что в следующем году это число увеличится до 1,2 миллиона. Помимо Дубая, стоит обратить внимание на Бахрейн и Катар, которые также пользуются популярностью в зимние месяцы. Для тех, кто предпочитает оставаться в России, хорошими вариантами для праздников остаются Подмосковье и города Золотого кольца.

Однако, если вы все-таки планируете провести Новый год за границей, важно помнить, что чем раньше вы забронируете билеты и отели, тем выгоднее это будет. Арутюнов подчеркнул, что авиакомпании уже давно перешли на динамическое ценообразование: чем больше спрос, тем выше цены. Особенно это касается новогодних праздников, когда на многие направления уже наблюдается ажиотаж. Чартерные рейсы в последние годы практически не выполняются, поэтому рассчитывать на удешевление билетов за счет горящих предложений не стоит.

Кроме того, Дмитрий Арутюнов советует оплачивать туры заранее. Это связано не только с возможным ростом цен, но и с финансовыми ограничениями, которые накладываются в связи с международной ситуацией. Например, на Бали многие туристы приезжают из Китая и Австралии, и они бронируют свои поездки задолго до даты вылета. Таким образом, россиянам, чтобы успеть занять лучшие места, нужно бронировать и оплачивать туры уже сейчас.