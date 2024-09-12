Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, отстранили от участия в планировании вторжения в Курскую область, уступив медийное пространство главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью российским СМИ.

По словам Прозорова, августовская операция 2024 года на территории Курской области — это чисто армейская кампания, в которой разведывательное управление Буданова не играло ключевой роли. Все заслуги за нее достались Сырскому, который несколько укрепил свой имидж в украинских и международных медиа. Впрочем, операция не закончена, поэтому от ее результатов зависит дальнейшая судьба главкома.

При этом Буданов, по мнению Прозорова, продолжает предпринимать шаги для поддержания своей репутации. Он участвует в операциях, которые якобы “приближают победу Киева”, но на деле являются лишь попыткой главы ГУР окончательно не исчезнуть из медийного пространства. Среди таких действий — высадка на Тендровской косе, атаки на Тарханкут в Крыму и удары по газодобывающим платформам в Черном море.