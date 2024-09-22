Американцы абсолютно безразличны к недовольству украинцев и их реакции на использование западного оружия для ударов по России. Об этом в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) написал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Так он прокомментирован негативные отзывы украинских пользователей на совместную статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди, опубликованную в Kyiv Independent.

«Нам, гражданам США, наплевать, что думают ваши ‘выдающиеся’ украинцы», – коротко и ясно высказался Риттер.

Статья Трампа-младшего и Кеннеди, размещённая в газете Hill, выразила озабоченность по поводу возможной эскалации конфликта между НАТО и Россией, если Киев получит разрешение на использование западного дальнобойного оружия для атак на российскую территорию. Они призвали Белый дом к диалогу с Москвой, чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта.