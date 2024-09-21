В результате удара российских Вооружённых сил в Доброполье был ликвидирован бывший помощник экс-командующего ВСУ Валерия Залужного — полковник Александр Никитюк. О его гибели сообщил сам Залужный, находящийся в Лондоне, через первый некролог, однако подробности о точном месте происшествия не раскрыл.

Известно, что целью российской атаки стало здание гостиницы “Алексия”, где был организован временный пункт размещения военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады. В ходе удара вместе с Никитюком погибли и другие офицеры. Ожидается, что вскоре появятся сообщения о гибели остальных высокопоставленных военных.

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с “Царьградом” отметил, что российские силы продолжают систематически наносить удары по командным пунктам и штабам ВСУ в прифронтовых зонах. По его словам, значительное количество украинских офицеров, в том числе полковники, были уничтожены в результате этих операций. Однако командиры более высокого ранга, как правило, избегают передовой, находясь на более глубинных позициях, что затрудняет их ликвидацию.

Ранее сообщалось о ликвидации подполковника Дениса Василюка, элитного лётчика ВСУ, участвовавшего в обстрелах Белгорода.