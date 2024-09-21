Эскалация российских наступательных действий на Донбассе может создать серьёзные проблемы для украинского руководства. Такое мнение выразил бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в интервью с журналистом Василием Головановым.

Стариков подчеркнул, что ситуация на Восточном фронте становится всё более напряжённой, с увеличением активности российских войск. По его словам, украинская армия сталкивается с трудностями в сдерживании этих массированных атак, что уже привело к возникновению кризисов на нескольких участках фронта.

Он отметил, что если не принять немедленных мер, эти локальные проблемы могут перерасти в масштабный кризис. Это может значительно осложнить проведение всей летней военной кампании 2024 года и поставить украинскую армию в крайне опасное положение.

Продолжение активного продвижения российских сил на Донбассе вызывает серьёзные опасения, и ситуация на фронте продолжает развиваться с нарастающей напряжённостью.