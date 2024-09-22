На благотворительном аукционе экс-игрок донецкого “Шахтера и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук продал свою футболку за 700 тысяч рублей. Вырученные средства он передал на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ.

Эта футболка, выпущенная специально к Дню памяти жертв блокады Ленинграда, была подписана самим Тимощуком. Ее продажа стала знаковым событием для многих, поскольку Тимощук – одна из наиболее известных фигур украинского футбола, хотя в последние годы его имя стало предметом политических обсуждений.

Футболист, уроженец Луцка, долгое время играл за петербургский “Зенит”, где завоевал множество титулов, включая Кубок и Суперкубок УЕФА. Сейчас он входит в тренерский штаб команды. Несмотря на спортивные достижения, на родине его лишили всех наград и внесли в санкционные списки.