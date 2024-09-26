Бывший народный избранник Верховной Рады Олег Царев поделился с агентством РИА Новости своим мнением о действиях офиса президента Украины Владимира Зеленского и его главы Андрея Ермака. Он утверждает, что сегодняшнее руководство устраняет политических деятелей, в которых видит потенциальных соперников.

Царев пояснил, что в настоящее время от должностей избавляются, прежде всего, те, кто имеет налаженные связи с западными государствами. Среди таких лиц он назвал, например, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра инфраструктуры. По словам Царева, “в Киеве сейчас существует лишь один центр влияния Андрей Ермак”. Все, кто идёт против общего течения, оказываются вне игры.

Экс-депутат также отметил, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обладает значительными связями с западными спецслужбами. Царев подчеркнул, что Буданов контактирует с ЦРУ и британской службой МИ-6. Его популярность среди граждан вызывает беспокойство у Зеленского, так как это создаёт прямую конкуренцию.

Царев предположил, что Буданова могут переместить на иную роль, возможно, даже повысив до заместителя министра иностранных дел. Это может помочь избежать его становления самостоятельной фигурой на политической арене. В то же время он считает, что перспективы для министра обороны Рустема Умерова выглядят менее оптимистично. По мнению Царева, Умерова ждёт серьезное испытание: это может сказаться на его карьере и текущем положении.