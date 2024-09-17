Бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве, связанном с делом блогера Елены Блиновской.

По информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что в феврале 2024 года Пашаев предложил супругу блогера, Алексею Блиновскому, помощь в освобождении их обоих от ответственности по уголовному делу. За свои услуги Пашаев потребовал крупную сумму денег, которые он затем и получил.

Блиновская была арестована в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации незаконно полученных доходов. Она была помещена под домашний арест, однако из-за нарушений условий ареста её перевели в СИЗО.

В отношении её супруга Алексея было возбуждено дело по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Он находился в зоне проведения СВО, но позже был задержан, так как не являлся к следователю и не знакомился с материалами дела.

Ранее Пашаев приобрёл известность, защищая актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.