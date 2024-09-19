В нынешней экономической ситуации банковские вклады и облигации остаются одними из самых привлекательных инструментов для пассивного дохода, считает Константин Ордов, директор Высшей школы финансов при РЭУ им. Плеханова. В интервью «Ленте.ру» он поделился своим мнением о наиболее выгодных вариантах инвестиций на сегодняшний день.

Ордов подчеркивает, что выбор финансовых инструментов зависит от целей и рисков, которые готов принять инвестор. Для тех, кто хочет сохранить свои последние сбережения, надежность и стабильность будут на первом месте. В этом случае депозиты и государственные облигации являются оптимальными решениями, особенно в краткосрочной перспективе.

Экономист отмечает, что текущие процентные ставки создают благоприятные условия для вложений в депозиты и долговые бумаги. Эти инструменты могут обеспечить стабильную доходность в долгосрочной перспективе без значительных рисков. Он также добавляет, что в будущем доходы от таких инвестиций могут оказаться значительно выше по сравнению с другими вариантами.

Что касается фондового рынка, Ордов предупреждает, что в настоящее время наблюдается тенденция к падению, что увеличивает риски для инвесторов. По его мнению, вложения в недвижимость также не столь эффективны, как прежде, особенно с учетом снижения цен на первичном рынке в ряде регионов.

Однако, по словам эксперта, инвестиции в драгоценные металлы, такие как золото и серебро, остаются актуальными. Они позволяют сохранить капитал в долгосрочной перспективе, несмотря на отсутствие сверхвысоких доходов. Ордов подчеркнул, что золото всегда было надежным активом, не подверженным санкциям и другим ограничениям, что делает его привлекательным для многих инвесторов в условиях нынешней нестабильности.