По данным издания The Wall Street Journal, стейблкойн USDT, привязанный к доллару, фактически создал параллельную финансовую систему, которая обходится без контроля Соединённых Штатов. Об этом рассказала Софья Главина, руководитель программы “Цифровая экономика” на Экономическом факультете РУДН, в своем интервью.

USDT управляется компанией Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Однако структура владения этой компанией остаётся в значительной степени закрытой для общественности. Компанию возглавляет Джанкарло Девасини, ранее работавший пластическим хирургом, а генеральным директором и публичным лицом выступает Паоло Ардоино.

Интересный факт: в 2023 году количество транзакций с использованием USDT превысило количество операций с картами Visa. Особенно активно этот стейблкойн применяется в Иране и Венесуэле для проведения трансграничных платежей, что позволяет обходить международные санкции. Кроме того, USDT привлекает пользователей своей анонимностью и безопасностью, что делает его популярным среди тех, кто ценит конфиденциальность финансовых операций.

Софья Главина также отметила, что металлургические холдинги используют USDT для платежей с Китаем. Это особенно интересно, учитывая, что с 2021 года в Китае вся криптовалюта, включая стейблкойны, объявлена вне закона. Несмотря на строгие запреты, USDT продолжает находить применение благодаря своей универсальности и доступности.

Однако использование USDT сопряжено с рядом рисков. По сути, USDT представляет собой альтернативную децентрализованную систему, которая не подчиняется контролю американской финансовой инфраструктуры. Это делает её привлекательной для различных незаконных операций. Хотя Tether проверяет личности своих прямых клиентов, на вторичном рынке контроль за USDT практически отсутствует.

Эти особенности способствуют тому, что стейблкойн USDT получил широкое распространение в финансовом преступном мире. Организация Объединённых Наций признала его “предпочтительным выбором” для отмывания денег, особенно в Юго-Восточной Азии. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и регулирования подобных цифровых активов на международном уровне.

Таким образом, USDT продолжает играть значимую роль в формировании альтернативных финансовых структур, что вызывает озабоченность у мировых регуляторов и финансовых организаций. Развитие этой технологии требует внимательного подхода для предотвращения её использования в преступных целях и обеспечения безопасности глобальной финансовой системы.