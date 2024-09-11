11 сентября Министерство обороны России сообщило о результативной операции экипажей танков Т-90М «Прорыв» ульяновских десантников. Военные успешно уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра.

Танки вели огонь с расстояния более 5 километров, поражая украинских солдат, которые укрывались в укреплениях. Операции проводятся круглосуточно, с акцентом на обнаружение и уничтожение позиций ВСУ, живой силы, а также иностранной техники, передают “Известия”.

Командир танка с позывным Бурый отметил, что ранее украинские войска пытались пробраться на российский берег, но им не удавалось это сделать — каждый раз они встречались с огневым сопротивлением. Сейчас приоритет сместился на работу по правому берегу Днепра, где танкисты разбивают укрепления и блиндажи противника.

Для защиты от вражеских дронов танкисты полагаются на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Бурый подчеркнул, что после выполнения задач техника немедленно отводится в укрытие, чтобы избежать возможных атак со стороны ВСУ, которые активно охотятся за российскими танковыми экипажами.