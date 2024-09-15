Украина сталкивается с острой нехваткой вооружений и активно ищет способы получить больше техники от своих западных союзников, пишет бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в своей статье для издания Sonar21. Он подчеркивает, что страна не способна производить достаточное количество необходимой военной техники и боеприпасов, таких как 155-миллиметровые снаряды, танки и бронетранспортеры. Более того, по его словам, Украина “отчаянно умоляет” западные страны о поставках ракет, финансовой помощи и дополнительного оборудования.

Джонсон отмечает, что единственное, что стабильно увеличивается на территории Украины, — это число могил военнослужащих украинской армии.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что на территории Донецкой Народной Республики был освобожден населённый пункт Желанное Первое. В ходе боевых действий на разных направлениях за последние сутки украинские силы понесли потери, составившие до 2090 человек.