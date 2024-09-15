Австралийский независимый журналист и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. рассказал о ракетных ударах ВСУ по мирным объектам в Белгороде, включая детские сады и игровые площадки. В интервью РИА Новости он отметил, что был свидетелем одного из обстрелов и лично наблюдал, как ракеты, поставляемые западными странами, поражают объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре.

Журналист подчеркнул, что в городе нет военных, и местные жители просто пытаются продолжать нормальную жизнь. По его словам, обстрелы вызывают у него гнев, так как страдают мирные люди, а ракеты, которыми атакуют Белгород, поступают из западных стран. Один из случаев, который Джони Х. описал, произошел на детской площадке, куда ракета попала в момент, когда дети еще не успели прийти в детский сад.

Он также рассказал об инциденте с обстрелом из американской системы РСЗО HIMARS, когда ракета поразила детский сад. К счастью, это произошло до того, как дети пришли в учреждение, и жертв удалось избежать, хотя здание было разрушено.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 2 сентября под обстрел попали социальные и коммерческие объекты. Telegram-канал SHOT уточнил, что удар был нанесен примерно за полтора часа до открытия детского сада, что позволило избежать трагедии.