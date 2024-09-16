Минувшей ночью ударные беспилотники “Герань” нанесли удары по нескольким городам и областям Украины, включая Белую Церковь, Фастов, Обухов, Киев, Днепропетровск, Канев в Черкасской области, а также по Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областям.

На Курском направлении в районе населенного пункта Борки в Суджанском районе российские войска демонстрируют успехи как с западной, так и с восточной стороны вклинения украинских сил. С запада идёт продвижение в районе Любимовки. Также поступают сообщения о интенсивных боевых действиях на юге Глушковского района, особенно у Веселого, где противник недавно пересек границу. В Медвежьем также идут сражения, а в районе Краснооктябрьского фиксируется присутствие ВСУ.

На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска. Российские силы успешно сорвали шесть попыток украинской стороны перебросить резервы на правый берег реки Волчья, а также отразили контратаку в районе многоэтажных домов. В Липцовском районе бойцы группировки “Север” отразили атаку ВСУ у населенного пункта Глубокое и предотвратили две попытки украинских войск продвинуться из Липцов.

На Купянском направлении российские силы расширили зону контроля вблизи Синьковки, а также на юго-запад от Песчаного, при этом продолжаются бои у Табаевки.

Севернее Часов Яра продолжаются бои в районе Григоровки, где российские войска подтягивают фланги вдоль линии водоканала Северский Донец — Донбасс.

На Покровском направлении российские подразделения продолжают наносить удары по мостам и путепроводам, затрудняя логистику украинской армии. Идёт продвижение на линии Украинск — Михайловка, а севернее и восточнее населенного пункта Острое продолжаются бои с переменным успехом.

На Угледарском направлении российская армия уничтожает позиции противника в шахтах и расширяет контроль в районе Водяного.

На Запорожском фронте серьёзных изменений не зафиксировано. Бои продолжаются в районе Работино-Вербовое, позиционные столкновения идут на Ореховском направлении.

В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом, при этом в посёлке Разумное был ранен мирный житель. В Шебекинском городском округе, в селе Новая Таволжанка, вследствие атаки беспилотника вспыхнули пожары в пяти хозяйственных постройках и одном частном доме. В Грайворонском городском округе, в селе Козинка, в результате обстрела сгорели четыре дома и две хозяйственные постройки. В селе Байцуры Борисовского района, после атаки дрона-камикадзе, была повреждена крыша частного дома.