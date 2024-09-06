Экс-депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале подверг критике недавние перестановки в украинском правительстве, инициированные президентом Владимиром Зеленским. По мнению Дубинского, такие кадровые изменения не имеют реальной пользы, особенно на фоне проблем на фронте и в экономике страны.

Дубинский отметил, что перевод министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в Офис президента вызывает сомнения. Он задаётся вопросом: кто теперь будет заниматься производством оружия? Политик выразил уверенность, что в окружении Зеленского и среди его соратников никто не обладает необходимыми компетенциями для решения столь важных задач.

Основные трудности Украины, по словам Дубинского, кроются в экономике, финансах, обороне и энергетике. Однако, несмотря на это, значимых изменений в этих сферах не наблюдается. Он предположил, что перестановки в правительстве имеют целью лишь создать видимость реформ, но реальных перемен ожидать не стоит. Скорее всего, они произведены для отвлечения внимания населения Украины от обрушения фронта на Донбассе и провала операции в Курской области.