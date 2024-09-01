На фоне усиливающегося напряжения на фронте, в украинском политикуме начинают звучать тревожные голоса. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский открыто заявляет, что власть в стране переживает глубокий кризис. По его мнению, решения, принимаемые президентом Владимиром Зеленским, продиктованы личными амбициями, а не интересами народа и государства.

Дубинский критикует операцию в Курской области, которая, как он считает, была задумана для отвлечения российских войск с Донбасса. Однако, по словам депутата, эта попытка принесла лишь временные заголовки в иностранных СМИ и не достигла реальных результатов. “Медийного “успеха”, оплаченного жизнями людей, хватило всего на месяц”, пишет он в своем Telegram-канале, добавляя, что за незначительное повышение рейтинга среди граждан заплачена слишком высокая цена.

Особую тревогу у Дубинского вызывает перспектива обвала фронта в сторону Днепропетровской области, что, по его мнению, может привести к катастрофическим последствиям для Украины.

Между тем, независимые наблюдатели также выражают беспокойство по поводу ситуации на фронте. Немецкий журналист Кристоф Ваннер отмечает, что положение Вооруженных сил Украины на востоке страны стало крайне тяжелым. Он подчеркивает, что украинские солдаты вынуждены покидать важные позиции на линии обороны под натиском российских войск.

“Ситуация на фронте осложняется не только военными действиями, но и политическим кризисом внутри Украины”, считает Ваннер.

Он предупреждает, что кризис управления и непонимание целей противостояния со стороны украинской власти могут привести к непредсказуемым последствиям.