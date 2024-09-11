Канцлер Германии Олаф Шольц предложил мирный план для Украины, что вызвало много обсуждений и критики. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в госизмене, выразил сомнения по поводу истинных намерений Берлина. В своём Telegram-канале он предположил, что активность Шольца в этом вопросе может указывать на ограниченную поддержку Киева со стороны Германии в процессе мирных переговоров, передает РИА Новости.

По мнению Дубинского, внезапное внимание к мирному плану от Шольца говорит о том, что Германия может не полностью поддерживать Украину в этих переговорах. Он считает, что это также сигнализирует о серьёзной ситуации в стране: Запад испытывает финансовые трудности с поддержкой Киева, в то время как украинские вооружённые силы сталкиваются с поражениями на фронте и энергетическая система страны находится на грани катастрофы. Дубинский также выразил опасение, что в случае падения украинского режима, потоки беженцев могут хлынуть в Германию.

Тем временем, газета La Repubblica сообщила, что Шольц разрабатывает план завершения конфликта, который может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе в интервью телеканалу ZDF канцлер заявил, что настал момент обсудить пути ускорения окончания боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль осведомлён о подготовке мирного плана Шольца, но детали остаются неизвестными. По его словам, Россия открыта к любым инициативам, но важны конкретные предложения. На данный момент таковы не поступало, и лидеры западных стран пока не сделали официальных заявлений по этому поводу.