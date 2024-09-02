На поле боя царит хаос, и даже самые современные технологии не могут его укротить. ВСУ, отчаянно пытаясь переломить ход противостояния, делают ставку на искусственный интеллект.

Новая система управления дронами-камикадзе должна была стать спасением. От нейросети требовалось находить цели, не отвлекая оператора. Искусственный интеллект сравнивал изображение с камеры с эталонными картинками техники ВС РФ.

Но, как оказалось, не все так просто.

В одном из случаев нейросеть приняла американскую БМП Bradley за британский БТР Boxer. Оператор, доверившись искусственному интеллекту, отдал команду на атаку. В другом случае Bradley ошибочно была опознана как советская БМП-1.

Результат печален – две современные машины, подаренные западными партнерами, были уничтожены собственными дронами.

Оказывается, искусственный интеллект пока не идеален. Он способен путать современную технику с устаревшими моделями.

В то же время, российские дроны, управляемые вручную, не допускают таких ошибок.

Неудачи ВСУ с искусственным интеллектом напоминают о том, что вооруженный конфликт – это не только высокие технологии, но и человеческий фактор. Ошибки могут стоить дорого.