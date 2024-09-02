DPA: кусачие пауки Носферату заняли всю Германию

Прозвище паука Z. spinimana происходит от окраса его тела, на котором якобы можно увидеть лицо вампира Носферату из одноименного фильма 1922 года.

Этот паук любит тепло – и, вероятно, поэтому его чаще всего можно встретить внутри зданий в Германии. По данным «Немецкой ассоциации охраны природы» (Nabu), паук Носферату обитает почти на всей территории этой западной страны. При длине тела чуть менее двух сантиметров и размаха ног до шести сантиметров, этот паук считается одним из самых крупных в Германии.

Согласно Nabu, Носферату – также один из немногих пауков на территории ФРГ, способный прокусить человеческую кожу. Впрочем, яд его не опасен для человека, а укус примерно такой же болезненный, как от осы. Следует отметить, то шестиногий Носферату кусает редко, лишь когда обнаруживает прямую угрозу для себя.

Мигрант из Средиземноморья

Вид Z. spinimana, родной для Средиземноморского региона, впервые был обнаружен в южной части Германии (земля Баден-Вюртемберг) в 2005 году. С той поры этот паук перестал быть редкость для немцев, ведь за несколько недель осени 2022 года на портале ассоциации Nabu было зарегистрировано более 25 000 новых находок Носферату. На начало осени 2024-го, согласно Набу, поступило уже свыше 35 000 сообщений о крупном пауке от более чем 20 000 человек.

Насекомое, принадлежащее к семейству пауков-охотников, все чаще обнаруживают в Германии на открытом воздухе – например, в парках или садах. Причиной распространения паука Носферату со стороны земли Баден-Вюртемберге являются более высокие летние температуры в последние годы, объяснил Хуберт Хёфер из Музея естественной истории г. Карлсруэ.

По данным Nabu, особенностью Z. spinimana является то, что при крупном размере паук этот способен передвигаться по вертикальной поверхности стекла. У него для этого на лапках имеются особые клеящие волоски. И хотя паук Носферату принадлежит к отряду паутинных пауков, сеть из паутины он не создает, предпочитая вместо этого преследовать своих жертв.

Если вы видите паука Носферату в своем жилье (прим. Discover24: насекомое встречается на юге РФ), Хуберт Хёфер рекомендует сохранять спокойствие: «Пауки есть во всех наших домах. Если вас это беспокоит, вы всегда можете просто выставить его на улицу».