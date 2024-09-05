Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, выразил свое мнение о президенте России Владимире Путине в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). Он назвал российского лидера “шахматным гроссмейстером” после того, как Путин заявил о поддержке Камалы Харрис, которая выдвигается кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Ранее во время пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин отметил, что Россия поддержит кандидатуру Камалы Харрис на грядущих выборах, как это рекомендовал действующий президент США Джо Байден. В своей речи Путин также отметил, что у Харрис “заразительный смех”, из чего можно сделать вывод, что она в хорошем настроении и готова к серьезной политической борьбе. Трамп же, по словам главы государства, за время своего президентства ввел против РФ очень много санкций.

Ким Дотком отреагировал на это заявление с юмором, назвав Путина “гроссмейстером шахмат”, подразумевая, что российский лидер действует стратегически и продуманно. Свой пост предприниматель сопроводил подмигивающим смайликом.

Интересно, что другой кандидат в президенты США, бывший глава государства Дональд Трамп, также высказался о Путине в своей новой книге “Спасти Америку”. В ней Трамп утверждает, что у него были хорошие отношения с российским президентом во время его пребывания на посту главы государства.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября, и основная борьба развернется между представителем Демократической партии Камалой Харрис и Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии. Ожидается, что эти выборы станут одними из самых напряжённых в новейшей истории США, и роль внешних факторов, таких как мнения мировых лидеров, может оказаться весьма значимой.