Российские войска продолжают активное продвижение в нескольких районах Донецкой Народной Республики, постепенно приближаясь к стратегически важным городам. В частности, до границ Покровска остается всего шесть километров, что существенно обостряет ситуацию вокруг Угледара, где многие дороги уже отрезаны.

На Покровском направлении идут ожесточенные бои, в которых российским силам удается освобождать населенные пункты один за другим. Военные корреспонденты проекта «Два Майора» сообщают об усилении натиска на такие населенные пункты, как Гродовка и Селидово, а также об активных боевых действиях в районе Галицыновки. Несмотря на попытки украинской стороны подтягивать резервы, их силы иссякают, что приводит к постепенному отходу с позиций.

Российская армия мобилизует дополнительные силы и тылы, чтобы обеспечить непрерывное снабжение и поддержание боевых действий. До города Красноармейск остается всего шесть километров, и активные обстрелы по позициям противника наносят значительные потери оставшейся группировке украинских войск.

Ситуация становится особенно критической для украинских солдат к югу от Покровска, где существует риск окружения сотен военных. Военкор Михаил Звинчук отмечает, что несмотря на сложные условия, украинские войска продолжают предпринимать попытки контратак на отдельных участках, но под натиском российской артиллерии и авиации вынуждены отступать.

В Селидово идут активные бои, российские силы наступают с южной и северной сторон, продвигаясь по городской территории. Продолжаются столкновения и в селе Украинск, где недавно был зачищен пригородный поселок Лесовка. В восточном направлении штурмовики продолжают движение к селу Желанное Первое, захват которого позволит перекрыть важную коммуникацию с Красногоровкой и сформировать крупное окружение в районе Невельского.

Военный аналитик Илья Головнев подчеркивает, что значительное количество украинских сил оказалось в «огневом мешке» из-за продвижения российских войск через Карловку в сторону Селидово. В ловушку попали четыре бригады, хотя вряд ли все они находятся в полном составе. Периметр окружения составляет около 30 километров, а ширина горловины — около семи километров.