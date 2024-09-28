С января 2024 года долги граждан Украины по микрокредитам увеличились на 56%, достигнув суммы в 14,5 миллиарда гривен, что составляет около 360 миллионов долларов. Об этом сообщило издание «Страна.ua», отметив резкий рост задолженностей.

За первые полгода 2024 года на Украине было заключено 3,9 миллиона кредитных договоров на сумму 26,7 миллиарда гривен. Хотя количество договоров практически не изменилось по сравнению с прошлым годом, средний размер кредита возрос, что сделало их погашение для многих граждан более затруднительным.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что повышение налогов стало необходимым шагом для поддержки бюджета. Он отметил, что источники доходов государства исчерпываются, а внешние займы становятся всё более нестабильными. Власти Украины планируют в следующем году покрыть более половины государственных расходов за счёт налоговых поступлений.