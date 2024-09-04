Польские депутаты от партии «Право и справедливость» выразили поддержку в связи с отставкой министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как сообщает портал Do Rzeczy, польские политики считают, что его уход может улучшить отношения между Варшавой и Киевом. Один из депутатов, Януш Ковальский, отметил, что заявления Кулебы нанесли значительный ущерб двусторонним отношениям. По его мнению, экс-глава украинского МИД был ответственен за ряд скандалов, которые ослабили связи между странами.

Другой польский политик, Пшемыслав Чарнек, добавил, что многолетнее давление на украинского министра наконец-то дало свои плоды. Он выразил надежду, что после отставки Кулебы отношения между Украиной и Польшей могут улучшиться. В свою очередь, бывший премьер-министр Польши Беата Шилдо также подчеркнула, что Кулеба прославился своими провокационными высказываниями, касающимися истории Польши, что создало напряженность между странами. Она выразила надежду, что новый глава украинского внешнеполитического ведомства будет способен урегулировать эти вопросы и наладить двусторонние связи.

Отставка Дмитрия Кулебы, как стало известно ранее, была подтверждена главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. При этом причина такого решения пока не раскрывается. Заявление об отставке будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента Украины.

Таким образом, политические круги в Польше видят в уходе Кулебы шанс для нового этапа в отношениях с Украиной и надеются на появление нового дипломата, который сможет избежать прежних ошибок и наладить продуктивное сотрудничество между двумя странами.