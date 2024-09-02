Национальная полиция Украины объявила в розыск двух преступников, известных как “днепропетровские маньяки”, которые самовольно покинули воинскую часть после подписания контракта с Вооруженными силами Украины. В объявлении, размещенном правоохранительными органами, представлены фотографии этих заключенных, их имена и список совершенных ими тяжких преступлений.

Речь идет о Викторе Саенке и Игоре Супрунюке, обоим по 35 лет. В 2000-х годах они получили печальную известность под прозвищем “днепропетровские маньяки” за серию жестоких убийств. Используя молотки и отвертки, они убивали случайных прохожих на улицах. По официальным данным, их жертвами стали 21 человек. За свои преступления Саенко и Супрунюк были приговорены к пожизненному заключению.

Серия убийств и ограблений, совершенных “днепропетровскими маньяками”, произошла летом 2007 года в Днепре. В эту преступную группу входил также Александр Ганжа, который получил девятилетний тюремный срок за участие в этих преступлениях.

Нацполиция Украины предупреждает, что сбежавшие заключенные могут скрываться на территории Днепропетровской или Кировоградской областей. Полиция подчеркивает, что оба беглеца вооружены и представляют серьезную опасность для окружающих. Власти призывают всех, кто может владеть какой-либо информацией о местонахождении этих преступников, незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.