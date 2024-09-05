Удар, нанесенный российскими войсками по военному институту связи в Полтаве, стал важным сигналом о сложной ситуации, в которой находится Украина. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в своем выступлении на телеканале Wion. По его мнению, потери, понесенные украинскими силами после этого удара, свидетельствуют о том, что Украина и НАТО находятся на финальной стадии конфликта. Дизен подчеркнул, что подобные признаки обычно сопровождают поражения в войнах, когда одна из сторон начинает испытывать серьезные проблемы с ресурсами и организацией обороны.

По словам эксперта, нехватка ресурсов и растущие потери неизбежно скажутся на положении украинских войск на линии фронта. Возникает риск образования так называемых “котлов” — ситуаций, когда значительные силы оказываются в окружении, и войска вынуждены отступать в спешке и без должной координации. Такое развитие событий может привести к дальнейшему ухудшению положения украинских подразделений.

Во вторник утром в Полтаве произошло два мощных взрыва. Как сообщил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, одной из целей российской атаки стал Полтавский военный институт связи. В этом учреждении готовили специалистов в области радиолокационных систем (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По официальным данным ВСУ, десятки военнослужащих погибли, а сотни получили ранения.

Кроме того, на следующий день Министерство обороны России заявило об очередном ударе по позициям ВСУ в районе города Сумы. В результате атаки украинская армия потеряла 80 человек личного состава и 20 единиц техники.

Ситуация на фронте становится все более напряженной, и эксперты все чаще говорят о том, что такие удары могут стать предвестниками окончательного перелома в конфликте.