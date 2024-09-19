В современных реалиях дополнительное обучение и постоянное повышение квалификации превратились в необходимость из-за высокой конкуренции на рынке труда и постепенного исчезновения целого ряда специальностей. Кроме того, нужно постоянно расти и познавать новые горизонты, что хорошо сказывается на заработной плате.

При этом для обретения новой специальности или получения новых знаний и навыков совершенно не обязательно выкраивать рабочие часы, а то и вовсе бросать работу – учебный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки предоставит возможность учиться дистанционно по самостоятельно определяемому графику.

Особенности и преимущества дистанционного образования

Хотя первые дистанционные курсы с тестами и заданиями появились в 70-х годах прошлого столетия, настоящий бум они переживают именно сейчас. Все дело в постоянно развивающихся технологиях, которые дают возможность проходить в режиме онлайн не только теоретические, но и практические занятия.

Учебные центры дополнительного профессионального образования (ДПО) открывают широкие возможности для обучения в онлайн-режиме и обеспечивают целый ряд преимуществ:

возможность учиться в любом городе страны или даже за ее пределами, не выходя из дома;

экономия времени и денег. Теперь не нужно тратиться на проезд до центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации и обратно, отпрашиваться с работы, чтобы успеть на занятия;

возможность самостоятельно выстраивать график обучения, проходить отдельные уроки в наиболее комфортном темпе, который не будет негативно влиять на карьеру и личную жизнь;

все курсы адаптированы для людей разного возраста и пола. Кроме того, занятия в режиме онлайн делают их демократичными, позволяют новичку не испытывать дискомфорт среди уже опытных студентов;

актуальность и гибкость. Дистанционные курсы обучения, переподготовки и повышения квалификации в подавляющем своем большинстве идут в ногу со временем, быстро перестраиваются под появление новых технологий.

Еще один несомненный плюс – это возможность развить навык самообразования, стать более организованным, что сыграет немаловажную роль в дальнейшей карьере.

Современные технологии для повышения эффективности обучения

Вопреки широко распространенному, но ошибочному мнению, центры профессиональной переподготовки и повышения квалификации организуют дистанционное обучение не только в сфере IT, дизайна или иных офисных профессий. Кроме того, они позволяют получить рабочую специальность и постоянно развивать свои профессиональные навыки в ней.

В подобных профессиях очень важна практика, однако современные технологии дают возможность пройти ее в дистанционном режиме. Для этой цели используются:

программное обеспечение – разнообразные симуляторы, позволяющие выполнять рабочие операции онлайн;

виртуальная и дополненная реальность. Для применения этой технологии разрабатываются сложные сценарии, благодаря которым обучение осуществляется в обстановке, максимально приближенной к реальной;

виртуальные лаборатории;

ролевые игры, которые дают возможность обрести навыки работы в команде.

Многопрофильный образовательный центр обычно комбинирует все новейшие технологические решения, что дает возможность повышать эффективность обучения.

Методы обучения в дистанционном режиме

Кроме того, учебный центр подготовки кадров рабочих специальностей использует различные подходы и методы, наиболее распространенными из которых являются:

самостоятельное обучение, в котором роль наставников является второстепенной. Очень многое при таком подходе зависит именно от самого студента;

обучение в группах. К его плюсам относится обмен навыками, идеями и знаниями между студентами, возможность выйти за рамки стандартной программы;

адаптивное обучение, которое предполагает подбор учебной программы индивидуально, в зависимости от уровня подготовки и способностей каждого студента;

геймификация, то есть обучение в игровой форме, существенно повышающее вовлеченность в занятия.

Выбирая учебный центр дистанционного обучения, важно обращать внимание на технологии и методы, что позволит добиться поставленной цели и обрести новую специальность в кратчайшие сроки.