Для достижения желаемого веса важно поддерживать правильный питьевой режим, однако не все напитки можно учитывать при расчете жидкости. Об этом рассказала диетолог Елена Козловская из «Клиники Фомина» в интервью «Газете.Ru».

Она уточнила, что норма потребления воды зависит от массы тела, а не универсальна для всех. Расчет стандартной нормы жидкости — 25–30 мл на каждый килограмм массы, но если вы стремитесь похудеть, этот показатель увеличивается до 40 мл на килограмм вашего желаемого веса. Также стоит помнить, что алкогольные напитки и сладкая газировка не учитываются как жидкость — они приравниваются к еде.

Напитки с мочегонным эффектом, такие как чай или кофе, рекомендуется компенсировать чистой водой. При этом важно не пить много за один раз — оптимально потреблять по 200–300 мл жидкости в течение часа.

По словам специалиста, в начале соблюдения правильного водного режима могут появиться отеки, особенно если пить много воды вечером. Однако со временем организм адаптируется, и отёки исчезнут, когда баланс придет в норму.