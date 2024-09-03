Украина оказалась в сложной ситуации в сфере энергетики на фоне продолжающегося конфликта с РФ. По данным немецкого издания Die Welt (сайт заблокирован в России), страна потеряла значительную часть своих энергетических мощностей, что уже привело к массовым отключениям электричества. Особенно тревожной является перспектива зимнего периода, который может принести ещё большие трудности.

Восстановительные работы на электростанциях, включая объекты национального оператора ДТЭК, идут полным ходом, однако процесс восстановления может затянуться на годы. Уже сейчас ощущается острая нехватка электроэнергии, а ситуация еще очень далека от стабильной.

Энергетические объекты Украины постоянно подвергаются атакам, что серьёзно затрудняет подготовку к зимнему сезону. Недостаточная защита объектов приводит к повторным ударам, что делает восстановление крайне сложным и дорогим процессом.

Украинские энергетические компании вынуждены искать на европейском рынке старые запчасти для восстановления повреждённой инфраструктуры. Европейские партнёры оказывают финансовую поддержку, но этих ресурсов недостаточно для покрытия всех потребностей.

Ожидается, что грядущая зима будет суровой, и нехватка электроэнергии может создать серьёзные проблемы для населения Украины, что подчёркивается в публикации.