После выхода России из договора СНВ III правительство приняло решение пересмотреть свою ядерную доктрину. Этот шаг стал следствием глубокого анализа текущих конфликтов и действий западных стран на фоне специальной военной операции (СВО). Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что изменения вызваны необходимостью учитывать новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается страна.

Изменение доктрины не стало неожиданностью для внимательных экспертов. Военный аналитик Александр Михайлов ранее обращал внимание на восстановление инфраструктуры ядерного полигона на Новой Земле, что свидетельствовало о готовности России к пересмотру своих стратегий. Как сообщалось, министр обороны Сергей Шойгу и глава «Росатома» Алексей Лихачёв посетили этот полигон и позже доложили о результатах Владимиру Путину.

По словам Рябкова, новая доктрина находится на стадии доработки. Он подчеркнул, что документ будет включать положения, касающиеся опыта последних лет, а также ответ на эскалационные действия западных стран. Однако на данный момент говорить о конкретных сроках завершения работы над документом рано. Процесс сложный и требует тщательного подхода, ведь речь идет о важнейших аспектах обеспечения национальной безопасности.

В прежней версии ядерной доктрины Россия предусматривала применение ядерного оружия в строго определенных ситуациях. Это касалось случаев, когда против страны или её союзников были использованы оружие массового поражения, баллистические ракеты или создавалась угроза самому существованию государства. Новые изменения могут расширить эти условия с учётом современных угроз.

Александр Михайлов, комментируя корректировку доктрины, отметил, что речь не идёт о создании абсолютно нового документа, но об обновлении существующего. Он считает, что важно детализировать условия применения тактического и стратегического ядерного оружия. Это поможет чётко определить, в каких случаях Россия может ограничиться применением тактических ядерных средств без эскалации до полного применения арсенала.

Михайлов также не исключил, что новые виды угроз, например киберугрозы, могут стать поводом для применения ядерного оружия. Он отметил, что США уже включили такие положения в свою стратегию, позволив себе использовать ядерное оружие в ответ на кибератаки, направленные на критические объекты инфраструктуры.

Одним из важнейших аспектов новой доктрины может стать учёт применения химического, биологического и бактериологического оружия. С 2005 года на Украине действует сеть лабораторий, что вызывает серьёзные опасения в России. Военный эксперт полагает, что ответ на использование таких средств поражения может быть жёстким, вплоть до применения ядерного оружия, если возникнет угроза населению.

Таким образом, корректировка ядерной доктрины является ответом на современные вызовы и необходимость усилить защиту страны в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки.