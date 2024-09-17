Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном отражении попытки атаки с применением беспилотников, организованной киевским режимом. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В результате работы системы ПВО, использованной Министерством обороны России, удалось предотвратить разрушения и избежать пострадавших. Специалисты уже прибыли на место для дальнейшей оценки ситуации и устранения возможных последствий.

Кроме того, аналогичный инцидент произошел в Курской области. В понедельник, 16 сентября, в период с 21:55 до 22:25 был сбит еще один вражеский дрон. Попытка массированной атаки со стороны противника была успешно пресечена.