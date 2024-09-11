В одном из роддомов на Дальнем Востоке на свет появилась девочка весом более пяти килограммов. Маленькая богатырша родилась с весом 5 230 граммов и ростом 59 сантиметров. Как сообщают в медучреждении, роды прошли с помощью кесарева сечения.

Медики заранее знали, что ребенок будет крупным, поэтому подготовились к этой важной встрече. Женщина поступила на плановую госпитализацию, и команда специалистов была готова принять новорожденную. Как отметила врач Наталья Король, которая возглавляет акушерское отделение, операция прошла без осложнений, а мама и ребенок чувствуют себя отлично.

Этот малыш стал четвертым ребенком в семье, которая уже давно мечтала о пополнении. Сейчас счастливая мама и ее новорожденная дочь находятся дома, окруженные заботой и теплом своих близких.

Интересно, что это не первый случай рождения крупного младенца в этом роддоме. Всего несколько месяцев назад, в марте, здесь появился мальчик весом 5 380 граммов. Очевидно, что богатырские дети в этом роддоме не редкость.