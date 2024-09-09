Российский предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев вступил в брак с Марией Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребенка в Российской Федерации. Как сообщают источники, свадебная церемония состоялась в минувшее воскресенье в элитном посёлке Deauville, расположенном в Подмосковье, рядом с Одинцово.

Интерес к этой паре возник ещё прошлой зимой, когда впервые появились слухи об их романе. Пара была замечена вместе на «Крестном ходе» в Екатеринбурге, где они шли, держась за руки. Этот факт породил множество разговоров, и теперь их союз официально подтверждён.

Мария Львова-Белова ранее была замужем за священником Павлом Когельманом. В их семье воспитываются девять детей, четверо из которых — приёмные. Константин Малофеев, известный своими православными взглядами и активной общественной деятельностью, не скрывал своего внимания к вопросам семейных ценностей и поддержке многодетных семей, что, возможно, сблизило его с Львовой-Беловой.

Дата свадьбы, по всей вероятности, была выбрана не случайно. Именно в этот день в народном календаре почитаются святые Адриан и Наталия, которые являются покровителями брака. В древности считалось, что пары, вступающие в брак накануне этого дня, могут рассчитывать на долгий и счастливый союз. Вероятно, эта традиция сыграла роль в выборе даты для Константина и Марии.

Само торжество прошло в закрытом формате, и подробности празднования остаются неизвестными широкой публике.