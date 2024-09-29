Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пошутила о возможном сбросе бомбы на Лондон для возвращения российских спортсменов на мировую арену, однако в настоящий момент у Запада большие проблемы с чувством юмора, считает депутат Госдумы Светлана Журова.

Она предупредила, что такие высказывания могут быть восприняты Западом слишком серьёзно. В нынешней напряжённой международной обстановке такие комментарии могут быть истолкованы как агрессия, даже если изначально они были сказаны в юмористическом ключе, пишет “Лента.ру”.

На Западе могут неправильно понять такой юмор, восприняв его буквально. Подобные шутки не решат проблему возвращения российских спортсменов на международные турниры, особенно с учётом текущих политических конфликтов.

В своём интервью Вяльбе выразила уверенность, что рано или поздно российские спортсмены снова получат возможность участвовать в международных соревнованиях. Однако её шутливый комментарий о Лондоне стал поводом для обсуждения возможных последствий подобных высказываний в условиях международного напряжения.