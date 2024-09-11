Для того чтобы защитить Россию от атак украинских беспилотников, необходимо повысить чувствительность систем противовоздушной обороны, считает Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что ПВО должна быть способной справляться не только с крупными, но и с небольшими низколетящими целями, такими как дроны. По его мнению, это ключ к безопасности российских городов.

Журавлев отметил, что невозможно выставить часовых на каждом здании, а потому главной линией обороны остаются средства ПВО. Однако этого недостаточно для полной защиты страны политик настаивает на том, что только окончательный разгром противника в зоне спецоперации может гарантировать безопасность мирных жителей России.

“Только так можно обеспечить спокойствие людей в наших городах,” подчеркнул он.

Кроме того, Журавлев обратил внимание на то, что за ВСУ стоит весь военно-промышленный комплекс Запада. По его словам, Украине уже давно предоставляется все необходимое оружие без особых ограничений. Особенно тревожным является тот факт, что дроны, произведенные в Великобритании или Канаде, способны преодолевать расстояния до 1800 километров, что достаточно для того, чтобы достичь Москвы.

“Запад лишь делает вид, что размышляет, стоит ли давать разрешение на использование того или иного оружия. На самом деле они давно предоставляют ВСУ всё, что нужно для атак на РФ,” отметил Журавлев.

Ранее стало известно, что жители подмосковного Раменского смогли самостоятельно эвакуироваться после атаки украинских дронов. Очевидцы рассказывали о хаосе, который охватил людей в панике они выбегали из дома, не понимая, что происходит. По словам одного из жильцов, в воздухе витала пыль или дым, что добавляло неразберихи.