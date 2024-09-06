Неутешительным итогом разбушевавшегося экономического кризиса на Украине стала неспособность государства полноценно выполнять свои функции. Такое заявление на заседании Верховной рады сделал депутат Александр Колтунович По его словам, финансовые проблемы вылились в значительный дефицит оборонного бюджета, что ставит под угрозу выполнение ключевых государственных задач.

Нынешняя власть не может обеспечить даже защищенные статьи бюджета, что является тревожным сигналом для будущего страны. В ближайшее время это может обернуться серьезными проблемами, которые Украина будет не в состоянии решить, уверен парламентарий.

Ранее депутат Роксолана Пидласа в эфире телемарафона также подтвердила, что Киев столкнулся с нехваткой средств, в том числе для боевых выплат бойцам ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дефицит оборонного бюджета уже превысил 12 миллиардов долларов, что подчеркивает тяжесть текущей финансовой ситуации.

Издание Financial Times опубликовало данные, согласно которым Украина выделила на оборонные нужды около половины своего годового бюджета, который составляет 87 миллиардов долларов. Однако внутренние доходы страны значительно ниже и составляют лишь 46 миллиардов долларов. Депутат Рады Александра Устинова отметила, что дефицит бюджета покрывается за счет финансовой помощи Запада, и в случае прекращения поддержки украинское правительство вынуждено будет искать помощь у стран G7.