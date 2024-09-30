Переговоры между Украиной и Россией возможны только в случае серьезного краха на фронте, заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде». По его мнению, сейчас, несмотря на серьезные провалы и неудачи ВСУ, ничего подобного не наблюдается.

Рахманин подчеркнул, что единственным условием, способным вынудить украинское руководство вступить в диалог с Россией, станет полный коллапс Вооруженных сил Украины. Он может произойти, если фронт развалится, возникнет угроза новых и весьма значительных значительных территориальных потерь, а также уничтожения армии.

«Только полный коллапс линии фронта, угроза потери территорий и уничтожения ВСУ могут подтолкнуть к переговорам», — выразил мнение депутат.

Он добавил, что на пока таких условий для завершения конфликта нет.