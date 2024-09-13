Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, выразил в своем Telegram-канале мнение, что президент Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта с Россией. По словам Дубинского, это объясняет нежелание украинского лидера принимать предложения по мирному урегулированию от таких стран, как Китай, Индия, Бразилия и Германия.

Дубинский утверждает, что Зеленский намеренно отклоняет любые мирные инициативы, так как затягивание военного конфликта позволяет ему избегать решения внутренних проблем Украины, включая вопросы экономики, социальной политики и выборов. В его сообщении он подчеркивает, что война является для Зеленского способом поддержания своей власти.

12 сентября президент Украины публично раскритиковал мирные планы, предложенные Китаем и Бразилией. Зеленский назвал эти инициативы деструктивными, заявив, что подобные предложения не могут быть выдвинуты без согласования с украинской стороной.