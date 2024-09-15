Фальшивые приложения для здоровья становятся всё большей угрозой для пользователей мобильных устройств. По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, мошенники всё чаще создают поддельные программы, которые якобы помогают следить за физическим состоянием, а на деле направлены на получение доступа к конфиденциальной информации, передает РИА Новости.

Программы, маскирующиеся под полезные инструменты для отслеживания физической активности или ведения дневников питания, могут запрашивать доступ к медицинским данным и банковским реквизитам под предлогом приобретения премиум-функций. Это позволяет злоумышленникам завладеть личной информацией и использовать её в своих целях.

Эксперты также предупреждают о том, что мошенники всё активнее применяют технологии дипфейков. Видеоролики, в которых используются образы известных врачей, создаются с помощью искусственного интеллекта. Эти поддельные видео служат рекламой для продажи сомнительных и даже опасных медицинских препаратов в социальных сетях.

Таким образом, пользователям стоит быть крайне внимательными, особенно когда дело касается скачивания приложений и покупок в интернете.