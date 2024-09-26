Депутат Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, заявил о необходимости для россиян переходить на другие цифровые сервисы. По его мнению, использование продуктов американской корпорации Google несет риски для безопасности, и россиянам стоит задуматься об альтернативных платформах.

Матвейчев отметил, что многие жители России продолжают пользоваться Gmail и другими сервисами Google. Однако, в связи с усиливающимися санкциями, существует вероятность, что их переписка, документы и файлы могут быть удалены без предупреждения. Более того, личные данные, такие как пароли, могут быть переданы третьим сторонам, например Украине, что может привести к злоупотреблениям и рассылке мошеннических писем.

Он призвал не откладывать уход от иностранных сервисов, сохранив все важные данные и закрыв учетные записи. Это, по словам депутата, снизит вероятность того, что персональная информация окажется в чужих руках или будет использована в противоправных целях.

Недавно компания Google ограничила для россиян возможность создания новых учетных записей, что еще больше осложнило использование ее продуктов. Несмотря на это, пока сохраняется возможность подтверждения авторизации для старых аккаунтов с помощью СМС, сообщили в Минцифры.

В связи с такой ситуацией, специалистам и обычным пользователям посоветовали сделать резервные копии данных, настроить другие методы защиты, такие как двухфакторная аутентификация, и рассмотреть отечественные платформы для хранения и обмена информацией.