Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение, что Владимир Зеленский рискует жизнями своих граждан ради собственных интересов и поддержки США. Он обвинил украинского президента в том, что тот “продает” украинцев в угоду внешнеполитическим целям. Это заявление прозвучало на фоне высказывания Дональда Трампа, который назвал Зеленского “лучшим продавцом смерти в истории”, поскольку каждый визит украинского лидера в США сопровождается многомиллиардной финансовой поддержкой.

Колесник отметил, что Зеленский удерживается на своем посту благодаря поддержке западных союзников, особенно Вашингтона, и назвал его “кровавым клоуном”. Основным выгодоприобретателем от действий киевского режима при этом остаются именно США.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз предположил, что Зеленский не хочет завершать конфликт из-за страха перед выборами. Журналист считает, что неудачи на военном фронте могут привести к концу его правления.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее высказалась в том духе, что Зеленский войдет в историю как “особь”, разрушившая свою страну. По ее словам, с помощью действующего президента на Украине реализуют план, задуманный англосаксами еще во времена противостояния с СССР.