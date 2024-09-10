Депутат Госдумы Максим Иванов предложил эффективное решение для борьбы с беспилотниками, которые ВСУ используют для ударов по регионам России. Он высказал идею использовать так называемые «технички» — внедорожники, на которые монтируются компактные зенитные установки. Это предложение скоро обсудят с членами комитета по обороне.

Иванов считает, что в районах, уязвимых для ударов беспилотников, такие «технички» могут оказать значительную помощь. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто летают низко и медленно, что делает их уязвимыми для этого вида оружия. По мнению депутата, «технички» позволят эффективно нацеливаться на эти низколетящие цели и могут стать важным дополнением к уже существующим системам противовоздушной обороны.

Преимущество внедорожников кроется в их мобильности и сравнительной дешевизне эксплуатации. Это делает “технички” удобным и экономичным решением для защиты от дронов в условиях, когда требуется моментальная и эффективная реакция на угрозы.