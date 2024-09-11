Депутат Госдумы Ольга Германова выразила возмущение в связи с действиями генерального директора Московского цирка Никулина Максима Никулина. В недавней беседе с изданием «Абзац» она прокомментировала приглашение на фестиваль «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу, которая известна своими русофобскими взглядами. Этот поступок вызвал широкий общественный резонанс, а правозащитный центр «Сорок сороков» даже обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия руководства цирка.

В ответ на волну критики пиар-директор цирка, Юрий Никулин, попытался объяснить выбор жюри, отметив, что Страга помогает не украинской армии, а культурным учреждениям в Харькове и Киеве. Однако Германова не разделяет это мнение, подчеркивая, что разница между поддержкой украинской культуры и вооружённых сил Украины в текущей ситуации не имеет значения.

«Это просто возмутительно! Когда украинская армия убивает мирных граждан нашей страны, цирк приглашает артистку, которая помогает украинцам. Доходы от их культуры могут напрямую поддерживать ВСУ. Мне трудно иметь другое мнение на этот счёт», — заявила депутат.

Германова также подчеркнула, что если бы Цирк Никулина действительно поддерживал Россию, он бы направлял усилия на помощь своим соотечественникам, проводил благотворительные мероприятия для детей из новых регионов страны.

Максим Никулин, проживающий во Франции, уже неоднократно подвергался критике за отсутствие публичной гражданской позиции. В прошлом году известный дрессировщик Эдгард Запашный также высказывал своё недовольство, отметив, что Никулин планировал покинуть страну, если перестанет получать финансирование от государства.